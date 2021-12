Il Comune di Spoltore punta a riaprire l'hub vaccinale di Santa Teresa dopo il boom di contagi

Il Comune di Spoltore punta a riaprire l'hub vaccinale di Santa Teresa, visto anche il numero elevato di nuovi contagi che sta interessando il territorio comunale. La richiesta è stata avanzata questa mattina 31 dicembre dal sindaco Luciano Di Lorito che ha scritto alla Asl per dare piena e immediata disponibilità al palatenda in via Nora, che già era stato utilizzato per la prima parte della campagna vaccinale nel 2021. La lettera è stata inviata al direttore generale Asl Vincenzo Ciamponi e al responsabile della campagna vaccinale Rossano Di Luzio:

"Con la presente torniamo a manifestare la volontà di mettere a disposizione in modo continuativo il palatenda di Via Nora, a Santa Teresa di Spoltore, per adibirlo ad Hub vaccinale come già avvenuto nei mesi passati. Si tratta di una struttura collaudata e funzionale al servizio del territorio, e siamo certi sarà utile e necessaria nell’affrontare l’attuale situazione di emergenza da Coronavirus".

Il Comune garantirà la presenza della polizia locale, della Croce Rossa e della protezione civile Modavi per supportare il personale medico della Asl. Intanto l'amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi pubblici previsti per i prossimi giorni, compreso il concerto del 6 gennaio in programma nella chiesa di Villa Raspa.