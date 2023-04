Il Comune di Pescara ottiene un contributo di 98 mila euro per la terza edizione del "We love fest"

Importante finanziamento da parte del ministero della Cultura per il "We love fest" di Pescara. L'assessore comunale Alfredo Cremonese, infatti, ci ha anticipato che il Ministero ha erogato un'importante somma per l'organizzazione del festival musicale estivo, pari a 98 mila euro. Un contributo che, assieme ai fondi stanziati dal Comune e dalla Regione permetterà al Festival di avere una valenza sempre più significativa, di portata nazionale e ed internazionale.

"Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento economico che sicuramente permettà di organizzare una terza edizione, nel mese di luglio, con ospiti musicali ed artisti importanti. Il "We love Fest" infatti è una rassegna recente voluta dall'amministrazione Masci e dal sottoscritto che ha già però riscosso un buon successo nelle due edizioni precedenti. La fiducia che ci è stata accordata dal ministero, che ringrazio, inoltre è la prova che l'amministrazione comunale sta lavorando nel senso giusto per rendere Pescara una città sempre più importante e visibile offrendo eventi ed appuntamenti non solo estivi ma durante tutto l'anno."

La formula del "We love fest", ricorda Cremonese, è quella di affiancare artisti di livello nazionale ed internazionale ad artisti locali. Lo scorso anno, ad esempio, nell'ultima serata fu ospite Tony Hadley storico frontman e cantante degli "Spandau Ballet", mentre il festival fu aperto da Malika Ayane.