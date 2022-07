Il consigliere comunale Renzetti entra in FdI, Cardelli: "Nessuna richiesta, pensiamo solo a rafforzare la maggioranza"

Nuovo ingresso nella famiglia comunale di Fratelli d'Italia: dopo aver lasciato la Lega Mauro Renzetti ufficializza il suo ingresso nel partito guidato da Giorgia Meloni. Dopo il consigliere Cristian Orta, dunque, un nuovo consigliere in quota FdI e un altro consigliere in meno per la Lega, ma da parte del partito non c'è alcuna intenzione di chiedere nulla per quanto riguarda la giunta che resta così com'è. Lo assicura a IlPescara il coordinatore provinciale Stefano Cardelli. “Non chiediamo assolutamente nulla. Siamo con il sindaco e ribadiamo la nostra vicinanza all'amministrazione. Rafforziamo la maggioranza e la giunta non si tocca. Noi siamo serenissimi”, afferma. “Sono contento della scelta del consigliere comunale Mauro Renzetti di entrare a

far parte del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia del comune di Pescara”, dichiara il coordinatore cittadino FdI Roberto Carota che ha ufficializzato il nuovo ingresso. “La conoscenza con Mauro – aggiunge - risale ai tempi in cui sedeva sui banchi del consiglio di circoscrizione Colli quando il mio papà Francesco era presidente, ruolo che lui stesso ha ricoperto nel 2009. Fratelli d'Italia di Pescara accoglie una persona perbene, un valido consigliere con esperienza sul territorio e sono certo che darà un grande contributo per il lavoro ancora da svolgere per la nostra città, alla squadra di Fratelli d'Italia e a tutta la maggioranza di centrodestra, a supporto della giunta e del

sindaco Carlo Masci”. “Aderisco con immenso piacere alla famiglia di Fratelli d'Italia – aggiunge da parte sua Renzetti - e rafforzando il gruppo in consiglio comunale esprimo il mio pieno apprezzamento alla linea politica del partito e della leader nazionale Giorgia Meloni”. Alla presentazione di Renzetti come nuovo componente FdI in Comune avvenuta questa mattina nella sede del partito in via Forca d'Acero erano presenti il capogruppo in consiglio regionale Guerino Testa, l'assessore comunale Alfredo Cremonese, l'ex assessore comunale Maria Rita Paoni Saccone, la capogruppo comunale Zaira Zamparelli e il consigliere comunale Orta.