Il Comune di Città ottiene e stanzia 70 mila euro per il sostegno alle rette degli asili nido

Il Comune di Città Sant'Angelo ha ricevuto 69.058 euro da destinare al fondi di solidarietà comunale 2022 per il sostegno al pagamento delle rette degli asili nido. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale angolana dopo aver ricevuto comunicazione dal Ministero dell'interno, assieme ai ministeri dell'economia, dell'istruzione, del sud e la coesione territoriale e con il ministero delle pari opportunità.

I contributi saranno versati a 62 famiglie aventi diritto per aiutarli nel pagamento delle rette per gli asili. Le somme che saranno liquidate, riusciranno a coprire il 77.8% delle spese sostenute dalle famiglie. Il Vs con delega ai servizi sociali Lucia Travaglini fa sapere, che in questi giorni le famiglie richiedenti riceveranno le somme assegnate per ogni nucleo.