Per Natale il Comune di Città Sant'Angelo dona agli alunni matite ecosostenibili che diventeranno fiori e piante [FOTO]

Un dono speciale ed ecosostenibile quello fatto dall'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ai ragazzi e bambini delle scuole angolane in occasione del Natale. Il sindaco Matteo Perazzetti, infatti, si è recato nelle classi per consegnare delle matite speciali che, al termine del loro utilizzo, possono essere piantate. Nella parte finale, infatti, si trovano dei semi che, una volta coltivati, faranno nascere piante o fiori come spiega il primo cittadino con un post sulla sua pagina Facebook:

"Un pensiero dedicato alla natura e all’ambiente.Un messaggio a tutti gli alunni per far capire quanto sia importante la natura nelle nostre vite"