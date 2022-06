Anche quest'anno il Comune di Città Sant'Angelo organizza il centro estivo per bambini e ragazzi

Il Comune di Città Sant'Angelo anche per quest'anno ha organizzato il centro estivo destinato a bambini e ragazzi. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale, evidenziando come lo scopo delle colonie che si terranno nel mese di luglio hanno l'obiettivo di contenere la solitudine e il sentimento di isolamento e di abbandono causati dal Covid; aprire nuove prospettive di contatto, incontro, socializzazione, mediante l’offerta di opportunità di relazioni; migliorare la vita di relazione ed il benessere civile.

Le iscrizioni si apriranno il 6 giugno prossimo e si potrà aderire fino al 15 giugno. Le date sono dal 4 al 29 luglio in due turni da 10 giorni. Le colonie saranno attive nella scuola elementare Verzella. Fra le attività previste laboratori artistico-creativi ed espressivi, giochi, attività motoria, risveglio muscolare, percorsi psicomotori ed emotivi, cineforum. L'orario delle attività è dalle 8 alle 13. Per tutte le informazioni e per iscriversi: https://comune.cittasantangelo.pe.it/centro-estivo-comunale-2022/?fbclid=IwAR1iWciMRfEHe_U7brdh4csuOa8hRvV0CFMwfni2Zg738_IPAdSfrNW9bfI