Il Comune cede l'edificio "La Rosa" alla Asl: ospiterà una casa famiglia e un gruppo appartamento del centro salute mentale

La giunta comunale ha approvato la delibera che dispone la cessione per 19 anni della palazzina comunale "La rosa" in via Valle Furci, ceduta alla Asl per ospitare una “casa-famiglia” e di un “gruppo appartamento” del centro di salute mentale. La delibera è stata proposta dal neo assessore Maria Rita Carota. La trattativa per arrivare all'accordo era partita a maggio 2021.

La Asl è stata autorizzata a eseguire opere di manutenzione straordinaria e di risanamento igienico e impiantistico per un importo di oltre 270mila euro che verrà parzialmente scomputato, rispetto ai canoni di locazione, nell’arco della durata temporale del contratto di concessione. Il canone annuo a carico dell’azienda sanitaria è stato quindi determinato per un corrispettivo di poco inferiore ai 31mila euro. L'assessore Carota ha dichiarato:

"Per l’amministrazione si realizza da una parte il recupero della struttura e la sua valorizzazione che certamente non avremmo potuto ottenere con risorse dirette; dall’altra eliminiamo una condizione di degrado complessivo che non era certamente più accettabile. Vi è in più un indubbio vantaggio economico-finanziario visto che l’ente percepirà un canone annuo. Infine si riuscirà a sostenere un importante servizio della Asl, che garantisce continuità per i percorsi riabilitativi dei pazienti."

Dal 2017 l'edificio ospitava alcune famiglie sfollate dalle palazzine Erp in via Lago di Borgiano, fino all'ottobre 2020 quando erano state occupate senza titolo. In quegli anni era stata segnalata una situazione di degrado nell'area. Inoltre nell'immobile "La volpe" di quel complesso saranno ricavati alloggi riservati ai padri separati, nell’ambito di un progetto finanziato e rientrante nel programma di rigenerazione urbana.