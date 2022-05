Comunali a Spoltore, Chiara Trulli (centrosinistra) inaugura il comitato elettorale: "Pronti ad ascoltare tutti"

Con l'inaugurazione della sede elettorale in via dei Calderai 1, è ufficialmente iniziata la campagna elettorale di Chiara Trulli, candidata a sindaco alle amministrative del 12 giugno per il Comune di Spoltore. A sostenerla, ieri, anche il sindaco uscente Luciano Di Lorito e molti cittadini che hanno assistito alla sua presentazione.

"Per tutta la cittadinanza - dichiara Trulli - sarà un luogo d'incontro, di confronto e di proposta - dichiara Chiara Trulli - in completo ascolto delle idee di chiunque abbia a cuore la città di Spoltore".