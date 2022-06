Referendum, quorum lontano: nel Pescarese alle 19 la percentuale di voto è dell'11,94%, per le comunali è del 40,18%

Alle 19 di oggi l'affluenza al voto degli aventi diritto in Abruzzo è del 42,60% con la provincia di Pescara che, nei cinque Comuni al voto, fa registrare un'affluenza del 40,18%. Si conferma anche in questa seconda rilevazione Villa Celiera il Comune dove si è votato di più con il 53,88% degli elettori recatisi alle urne. Segue Alanno con il 49,36%, quindi Scafa con il 49,29%, Spoltore con il 35,82% e infine Brittoli con il 34,25%. Nei 17 Comuni della provincia dell'Aquila l'affluenza alle 19 è stata 45,98%, la più alta della provincia. A Chieti il numero degli aventi diritto fino ad ora recatisi alle urne nei 23 Comuni dove si vota è il 40,53%, a Teramo (4 i Comuni dove si vota) è il 39,25%. L'affluenza a livello nazionale non raggiunge il 40% e si ferma, per ora, al 39,69%: il dato è riferito a 797 degli 818 dove si vota.

Sembra davvero remota la possibilità di raggiungere il quorum per i referendum. A livello nazionale la percentuale dei votanti alle 19 di oggi è del 14,26% (dato relativo a 7.796 sui 7.903 totali). L'Abruzzo non fa differenza, anzi la percentuale complessiva è leggermente più bassa e si ferma al 14,03%. Nella provincia di Pescara il dato è fermo all'11,94%, peggio a solo Teramo con l'11,69% degli aventi diritto che ha votato per i cinque quesiti. La percentuale più alta si registra a Chieti ed è del 16,77%. Segue L'Aquila (cui mancano due Comuni all'appello) con il 15,47%. Anche nella seconda rilevazione Villa Celiera, così come per le comunali, risulta il Comune dove per i referendum si è votato di più: lo ha fatto il 42,08% dei cittadini, così come la percentuale più bassa resta quella di Serramonacesca dove a votare è andato il 5,86% degli aventi diritto.