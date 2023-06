Pettinari (M5s) lancia la lunga volata delle comunali: pronto a candidarsi

“Cari amici pescaresi, tutto ciò non è un sogno, sarà possibile. Sarà vero. E sarà la nuova stagione di Pescara ma i cittadini dovranno mandarci e mandarmi a governarla questa città”. Con queste parole l'attuale vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s) sembra pronto a candidarsi a sindaco della città, sebbene non specifichi in che ruolo voglia intraprendere la corsa a Palazzo di Città. L'intenzione però sembra essere chiara.

Una frase quella citata con cui conclude un post pubblicato sul suo profilo facebook in cui esordisce con un “non mi piace fare promesse, ma una cosa vela posso promettere” e cioè quella di tenere alta l'attenzione sulla città e in particolare sull'illegalità. Un'attenzione che potrebbe tradursi nella sua corsa a Palazzo di Città.

“Chi mi conosce – scrive il pentastellato - sa che sono disposto a farmi ammazzare per queste cose. Pescara è una città dove ci sono purtroppo anche prepotenti, delinquenti e criminali. Andremo a scovarli casa per casa. Quartiere per quartiere. Batteremo millimetro dopo millimetro e renderemo loro la vita un inferno. I quartieri popolari dove questi soggetti sono abituati ad atti di prepotenza contro la gente onesta saranno presidiati dalla nostra squadra. Dovranno aver paura – prosegue - e vi garantisco che ne avranno tanta, ci temeranno come mai hanno tenuto una amministrazione comunale dello Stato”.

Una “guerra” all'illegalità che promette continuerà, come fatto in questi anni, anche nelle altre zone della città e non solo nelle periferie. “In ogni luogo dove questi soggetti sono abituati a fare prepotenze anche quando lasciano la macchina parcheggiata davanti la porta di un supermercato perché 'loro possono tutto'. Lì troveranno tutta la forza , la nostra determinazione, il nostro coraggio e la nostra fermezza per ristabilire rispetto e legalità. Saremo il loro peggior incubo e vi assicuro che già da qualche giorno questa gentaglia che abita la nostra città si sta agitando e si sta organizzando perché, dicono alcune voci insistenti, 'Pettinari non dovrà arrivare a governare la nostra Pescara'”. La sua intenzione, invece, sembra essere proprio questa.