Il presidente Sospiri firma i decreti: composte le commissioni regionali del Marsilio-bis

Composte le commissioni regionali del secondo governo a guida Marco Marsilio. Firmati infatti dal presidente regionale Lorenzo Sospiri i decreti relativi alle nuove commissioni permanenti, alla commissione di vigilanza e a quella della giunta per il regolamento. Il 30 aprile dalle 14 alle 17 sono previste le sedute di insediamento con l'elezione dei rispettivi uffici di presidenza.

Della prima commissione consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali” fanno parte cinque consiglieri di Fratelli d'Italia e cioè Paolo Gatti (voti 3), Massimo Verrecchia (voti 3), Leonardo D’Addazio (voti 2); Maria Assunta Rossi (voti 1) e Luciano Marinucci (voti 2); due di Foza Italia ovvero Emiliano Di Matteo (voti 2) e Antonietta La Porta (voti 2) e con loro, per la maggioranza, Vincenzo D'Incecco (Lega – voti 2) e Marianna Scoccia (voti 1). Per le opposizioni i componenti sono per il Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci (voti 4), Silvio Paolucci (voti 1) e Antonio Blasioli (voti 1); per il Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri Sclocchi (voti 2), Giovanni Cavallari per Abruzzo Insieme (voti 2), per la lista Azione-socialisti-popolari-riformatori Enio Pavone (voti 1), Alessio Monaco per l'Alleanza Verdi e Sinistra-Abruzzo progressista e solidale e infine Luciano D'Amico per il Gruppo misto (voti 1).

Della seconda commissione consiliare “Territorio, ambiente e infrastrutture” i componenti sono Nicola Campitelli (voti 8), Maria Assunta Rossi (voti 1); Gianpaolo Lugini (voti 2) per Fratelli d'Italia; Emiliano Di Matteo (voti 2); Antonietta La Porta (voti 2) per Forza Italia, Carla Mannetti (voti 2) per la Lega e Marianna Scoccia (1 voto) per Noi Moderati. Per l'opposizione ci saranno .Sandro Mariani (voti 3) e Antonio Di Marco (voti 3) per il Partito Democratico; Erika Alessandrini (voti 2) per il Movimento 5 Stelle, Giovanni Cavallari per Abruzzo Insieme (voti 2), Enio Pavone per Azione D'Amico-socialisti-popolari-riformatori (voti 1), Alessio Monaco per l'Alleanza Verdi e Sinistra-Abruzzo progressista e solidale, e infine Luciano D'Amico per il Gruppo misto.

Nella terza commissione consiliare “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive” lavoreranno quindi per Fratelli d'Italia Francesco Prospero (voti 3), Maria Assunta Rossi (voti 3), Marilena Rossi (voti 3) e Gianpaolo Lugini (voti 2), Emiliano di Matteo per Forza Italia (voti 4), Carla Mannetti (voti 2) e Marianna Scoccia per Noi Moderati (voti 1). Per la minoranza ci saranno invece Dino Pepe (voti 2), Antonio Blasioli (voti 2) e Antonio Di Marco (voti 2) per il Pd, Erika Alessandrini per il Movimento 5 Stelle (voti 2), Vincenzo Menna per Abruzzo Insieme (voti 2), Enio Pavone (voti 1) per Azione D’Amico-socialisti-popolari-riformatori, Alessio Monaco (voti 1) per Alleanza Verdi e Sinistra-Abruzzo progressista e solidale e infine Luciano D'Amico (Gruppo misto – voti 1).

Quindi la quarta commissione consiliare “Politiche europee, internazionali, programmi della Commissione europea, partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea” di cui componenti sono stati nominati Leonardo D’Addazio (voti 8); Francesco Prospero (voti 2); Luca De Renzis (voti 1) per Fratelli d'Italia, Daniele D'Amario (voti 4) per Forza Italia, Vincenzo D'Incecco (voti 2) per la Lega e Marianna Scoccia (voti 1) per Noi Moderati. Per le opposizioni ci saranno quindi Antonio Blasioli (voti 3) e Silvio Paolucci (voti 3), Erika Alessandrini per Movimento 5 (voti 2), Vincenzo Menna (Abruzzo Insieme- voti 2), Enio Pavone (Azione D’Amico-socialisti- popolari-riformatori - voti 1), Alessio Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra-Abruzzo progressista e solidale -voti 1) e Luciano D'Amico per il Gruppo misto.

Componenti della quinta commissione consiliare “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro” sono Paolo Gatti (voti 5), Massimo Verrecchia (voti 3), Leonardo D’Addazio (voti 2) e Marilena Rossi (voti 1) per Fratelli d'Italia; Emiliano di matteo (voti 1) e Anotnietta La Porta (voti 2) per Forza Italia, Carla Manetti (voti 2) per la Lega e Marianna Scoccia (voti 1) per Noi Moderati. Per il Partito democratico ci saranno Antonio Di Marco (voti 2), Sandro Mariani (voti 2) e Dino Pepe (voti 2). Per il Movimento 5 Stelle:Francesco Taglieri Sclocchi (voti 2). Per Abruzzo Insieme Giovanni Cavallari (voti 1) e Vincenzo Menna (voti 1). Per Azione D’Amico-socialisti-popolari-riformatori Enio Pavone (voti 1). Per l'Alleanza Verdi e Sinistra-Abruzzo progressista e solidale Alessio Monaco (voti 1) e Luciano D'Amico per il Gruppo misto.

Questa invece la composizione della commissione di Vigilanza: Massimo Verrecchia (voti 8), Francesco Prospero (voti 1) e Luciano Marinucci (voti 2) per Fratelli d'Italia. Antonietta La Porta per Forza Italia (voti 4). Carla Mannetti (voti 2) per la Lega e Marianna Scoccia (voti 1) per Noi Moderati. Rappresentanti dell'opposizion Sandro Mariani (voti 5) e Pierpaolo Pietrucci (voti 1) per il Pd. Francesco Taglieri Sclocchi (voti 2) per il Movimento 5 Stelle. Giovanni Cavallari (voti 1) e Vincenzo Menna (voti 1) per Abruzzo Insieme, oltre a Enio Pavone (voti 1) per Azione D’Amico-socialisti-popolari-riformatori; Alessio Monaco per l'Alleanza Verdi e Sinistra-Abruzzo progressista e solidale e Luciano D'Amico (voti 1) per il Gruppo misto.

Infine la commissione “Giunta per il regolamento” che vede nominati Luca De Renzis (voti 11) per Fratelli d'Italia, Lorenzo Sospiri (voti 4) per Forza Italia, Vincenzo D’Incecco (voti 2) per la Lega e Marianna Scoccia (voti 1) per Noi Moderati. Ci saranno quindi per il Pd Pierpaolo Pietrucci (voti 6), Francesco Taglieri Sclocchi (voti 2) per il Movimento 5 Stelle, Vincenzo Menna (voti 2) per Abruzzo Insieme, Enio Pavone per Azione D’Amico-socialisti-popolari-riformatori, Alessio Monaco (voti 1) per l'Alleanza Verdi e Sinistra-Abruzzo progressista e solidale: Alessio Monaco (voti 1) e Luciano D'Amico per il Gruppo Misto.