Nominati i componenti delle sei commissioni dell'assemblea costitutiva per la Nuova Pescara

Il presidente dell'assemblea costitutiva della Nuova Pescara Marcello Antonelli ha nominato i componenti delle sei commissioni competenti per materia nell'assemblea stessa. Si tratta di un atto propedeutico e importante per il processo di fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Ogni commissione avrà un presidente e due vicepresidenti in rappresentanza dei tre comuni interessati.

Le prime riunioni sono già in programma la prossima settimana, nella sala consiliare del Comune di Pescara:

1^ e 2^ commissione - martedì 19 gennaio 2021 ore 17:00

3^ e 4^ commissione - mercoledì 20 gennaio 2021 ore 17:00

5^ e 6^ commissione - giovedì 21 gennaio 2021 ore 17:00

Il quorum per l'elezione alle cariche, in prima votazione, sarà rappresentato dalla maggioranza degli aventi diritto ovvero 38 consiglieri su 75, mentre nella seconda votazione basterà la maggioranza dei presenti. Antonelli ha dichiarato: