Completati i lavori di riqualificazione dei bagni pubblici di Città Sant'Angelo

Completati i lavori di riqualificazione dei bagni pubblici a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, che diverse settimane fa aveva annunciato gli interventi per offrire a turisti e utenti, soprattutto nel periodo estivo, dei servizi di livello e dignitosi dopo anni di degrado.

"Si tratta di servizi fondamentali per i cittadini che troppo spesso, soprattutto nelle grandi città vengono trascurati, ma che sono alla base della sicurezza e della salute di una realtà cittadina. Un altro piccolo grande obiettivo raggiunto da questa amministrazione nel programma di rigenerazione completa del nostro borgo." Proprio in vista dell'estate e dei molti appuntamenti previsti nel centro storico e nel resto del territorio, l'amministrazione comunale ha voluto avviare e concludere una serie di interventi di riqualificazione come ad esempio quello della curva della Martella, uno dei luoghi più suggestivi del belvedere di Città Sant'Angelo, dove oltre al rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale, è prevista anche la realizzazione di un parco attrezzato.