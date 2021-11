Parere negativo della Commissione Pari Opportunità sulla proposta di legge regionale per il cimitero dei feti: "È incostituzionale"

Secondo la Commissione Pari Opportunità della Regione, la proposta di legge regionale di Fratelli d'Italia riguardante la sepoltura obbligatoria dei bimbi mai nati è incostituzionale e illegittima. Lo ha fatto sapere la presidente della Commissione, Maria Franca D'Agostino, dopo la seduta del 10 novembre scorso che ha bocciato il testo esprimendo parere negativo, in quanto introduce meccanismo volto alla tumulazione del frutto del concepimento a prescindere dal consenso della donna, attraverso l'intervento impositivo delle aziende sanitarie. Il testo, ricorda Ansa, prevede per ogni aborto prima delle 28 settimane e dopo i 90 giorni, il seppellimento da parte della Asl in un'area specifica del cimitero, anche se i genitori non provvederanno o non lo richiederanno.

La presidente ha aggiunto:

"Il progresso e l'evoluzione del contesto normativo deve introdurre tutele, ma soprattutto rispetto dell'individuo nella sua interezza, sia nel corpo che nello spirito. Ogni donna che si trovi di fronte all'esperienza traumatica dell'aborto deve ssere tutelata nella sua integrità. L'individuo nel compimento delle sue scelte non deve essere soverchiato dalle istituzioni: la politica deve tenere per mano il cittadino, non spingerlo da una parte o dall'altra".

E dal punto di vista etico, prosegue la D'Agostino, la legge contiene invece risvolti etici interessanti da sviluppar e approfondire, con l'approvazione dell'agenzia della gravidanza da parte della Regione che può contribuire alla creazione di un percorso di sensibilizzazione e informazione che accompagni e supporti la madre in un frangente così delicato, quale quello dell'aborto e per questo la commissione chiede all'assessore Verì di attivarsi al più presto:

"Il mio impegno sarà proprio quello di promuovere un tale approfondimento"