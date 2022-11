Fratelli d'Italia, il senatore abruzzese Guido Liris capogrupo in commissione bilancio: "Grande responsabilità"

"Un grande onore e un grande ònere essere stato nominato capogruppo della prestigiosa commissione bilancio. Una commissione strategica e centrale soprattutto in questa fase storica. Innumerevoli sono le sfide che ci attendono: dalla crisi energetica alla crescita economica". Con queste parole il senatore abruzzese Guido Quintino Liris annuncia l'incarico ottenuto.

"Saranno mesi impegnativi, tanti saranno i risvolti per l’immediato futuro del nostro Paese - aggiunge - Siamo alla vigilia dell’esame di importanti provvedimenti, come il decreto Aiuti ter, al quale seguirà il quater, e la legge di bilancio: tutti provvedimenti che passeranno per la commissione bilancio e rappresenteranno un banco di prova per l’intera maggioranza. Ringrazio il presidente del consiglio Giorgia Meloni, il capogruppo Lucio Malan e i miei colleghi senatori per la fiducia. Al lavoro per l’Italia".