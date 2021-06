I commercianti di Portanuova preoccupati per l'incubo spaccate: "L'autore dei colpi è tornato in libertà"

Torna la paura fra i commercianti di Porta Nuova per le spaccate notturne, con il responsabile di gran parte dei colpi che è tornato il libertà. L'allarme è stato raccolto dai consiglieri comunali Pignoli dell'Udc e Fiorilli, che si fanno protavoce dei negozianti ed esercenti di piazza Garibaldi, dove erano avvenute gran parte delle spaccate.

Con la notizia del ritorno in loubertà dell'autore, si teme che possano ripetersi i danneggiamenti spiegano i consiglieri:

"Nel consueto e massimo rispetto del lavoro della magistratura, ci si chiede se non sia opportuno prevedere per questa persona che probabilmente ha problemi che non gli consentono di controllarsi, che venga accolto e seguito da una struttura idonea. Non è possibile che da oggi, i commercianti tornino a vivere nel terrore di subire nuovi dammi. Nelle settimane scorse avevamo raccolto oltre mille firme tra residenti e commercianti (consegnate a sindaco e prefetto) chiedendo più telecamere e maggiori controlli, ma se poi però ai responsabili si permette dopo poche settimane di poter tornare potenzialmente a delinquere, in tutti noi compare un sentimento di impotenza ma anche di inquietudine."

La richiesta è che si adottino le massime misure di prevenzione attenzionado il responsabile delle precedenti spaccate per evitare nuovi episodi come nelle scorse settimane che causano danni e frustrazioni agli operatori economici già colpiti dagli effetti della crisi per la pandemia.