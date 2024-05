Elezioni comunali a Pescara: i candidati sindaci incontrano l'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili

L’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara ha incontrato i quattro candidati al Comune di Pescara: il sindaco uscente Carlo Masci, Domenico Pettinari, Carlo Costantini e Gianluca Fusilli.

Questi ultimi sono intervenuti al cospetto di una nutrita platea di professionisti e hanno presentato i punti salienti dei loro programmi.

In particolare, gli interventi si sono concentrati sulle future azioni di governo di carattere economico e sociale, temi sulla sicurezza, interventi sulla mobilità sostenibile e sulle azioni relative al futuro della città anche in previsione della fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore in un'unica grande realtà metropolitana.

Elemento molto importante, condiviso in maniera solidale, in base a quanto si legge in una nota, è stata l’espressa volontà di interagire con tutte le categorie dei professionisti, che dovranno essere portatori di idee che portano al miglioramento della condizione dell’intera collettività.