I commenti del Pd, di Pignoli (Udc) e del M5s sul tentato omicidio: "Allarme sicurezza a Pescara"

Arrivano i commenti dei partiti politici in merito al grave episodio avvenuto ieri 10 aprile in piazza Salotto, dove un ragazzo di 23 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da tre colpi di pistola. A parlare i consiglieri comunali di centrosinistra, il capogruppo dell'Udc Pignoli e i consiglieri del M5s.

I consiglieri di centrosinistra:

“L’episodio di oggi a piazza Salotto è fra i più inquietanti degli ultimi anni. Dimostra che le misure repressive proclamate dalla politica come se fossero l’unica soluzione e messe in campo in questi ultimi anni non hanno aggiunto nulla alla sicurezza dei cittadini, non hanno aiutato le forze dell’ordine ed oggi Pescara si scopre nuovamente vulnerabile”. Lo affermano i consiglieri comunali di Pescara del Pd, della lista Sclocco Sindaco e di Città Aperta. “La diffusione delle armi da fuoco è un problema che rende tutti meno sicuri” spiegano i consiglieri comunali del centrosinistra, “in questo momento chiediamo alla magistratura ed alle forze dell’ordine di fare ogni sforzo possibile, sperando che dall’ospedale possano arrivare notizie incoraggianti”.

Il capogruppo Udc evidenzia come Pescara non sia più una città tranquilla:

“Quanto accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi in Piazza della Rinascita e dunque in pieno centro, con un ragazzo ferito nel corso di una sparatoria ripropone ancora una volta il problema sicurezza in città. Pescara non è più una città tranquilla.

Una sparatoria in pieno giorno e in pieno centro deve oltre che indignarci - mi porta così come accaduto in passato a chiedere l’impiego di più uomini delle forze dell’ordine in strada. Terminato lo stato di emergenza da giorni c’è più gente in strada e questo dopo due anni di Lockdown non può essere ignorato. Per questo domani chiederò un incontro al prefetto di Pescara e al questore per verificare la situazione in città e far sì che nel prossimo comitato di ordine e sicurezza pubblico venga preso in esame l’impiego di più forze dell’ordine tanto in periferia quanto nel centro cittadino dove solitamente sopratutto nel week end si riversano migliaia di persone soprattutto di giovane età.

Pescara è diventata una città violenta e per questo occorre prendere provvedimenti. Nelle prossime scriverò una lettera anche al sindaco affinché si faccia portavoce delle richieste”.

I consiglieri pentastellati pongono l'accento sulla questione sicurezza attaccando l'amministrazione di centrodestra

Nota stampa del M5S Pescara sulla vicenda odierna della sparatoria in Piazza Salotto:

"Dopo una campagna elettorale nel 2019 in cui il cavallo di battaglia del centrodestra era la sicurezza, dopo quasi 3 anni al governo non solo la criminalità rimane imperante nelle periferie, ma continua a espandersi arrivando addirittura anche in pieno centro, nel "salotto" buoni della città. Questo dimostra il totale fallimento di una politica fondata sul mero populismo e sulla propaganda fine a se stessa. Per il bene della città, questa giunta dovrebbe andare a casa il prima possibile".