Anche il Comune aderisce alla commemorazione per Norma Cossetto con una cerimonia nel giardino in piazza Italia

Anche il Comune di Pescara aderisce alla manifestaizone nazionale promossa dal Comitato 10 febbraio "Una rosa per Norma Cossetto" che quest’anno, con il tema "Una scelta d’amore" coinvolgerà oltre 200 comuni italiani e città estere come New York, Washington, Dublino, Belfast, Santa Cruz di Tenerifeper ricordare la studentessa istriana barbaramente seviziata e assassinata dai partigiani comunisti jugoslavi agli ordini del Maresciallo Tito. Appuntamento martedì 4 ottobre alle ore 11 nel giardino in piazza Italia dove è presente la lapide dedicata alla Cossetto, medaglia d'oro al merito civile dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

È prevista la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, nonché delle associazioni combattentistiche e d’arma e dell’ Associazione Venezia-Giulia Dalmazia (Anvgd). Il corpo di Norma Cossetto (1920-1943), mutilato e dilaniato, venne recuperato l’11 dicembre 1943 dai vigili del fuoco di Pola dalla foiba di Villa Surani profonda 135 metri, dov’era stata gettata ancora viva nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, assieme ai cadaveri di altri 25 italiani. Il programma prevede alle ore 10.45 il aduno in piazza Italia delle autorità e delle associazioni combattentistiche e d’arma. Alle ore 11.00 inizio della cerimonia, con la deposizione di un mazzo di rose rosse sulla dedicata a Norma Cossetto e brevi interventi del sindaco Carlo Masci, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, della presidente Comitato provinciale Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia e consigliere Associazione dalmati italiani nel mondo Donatella Bracali con conclusione della cerimonia alle 11,30.