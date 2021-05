La richiesta della consigliera Combattelli: "Aprire un hub vaccinale anche a Popoli"

Anche Popoli deve avere un ulteriore hub vaccinale per il Covid. La richiesta arriva dalla consigliera comunale Combattelli, che ha presentato una mozione che chiede a sindaco e giunta di impegnarsi per restituire un hub alla città, criticando la scelta di accentrare tutte le vaccinazioni per l'hub di Scafa in quanto sarebbe un errore logistico e strategico.

Considerata anche la presenza del nosocomio, è più che sensato il riferimento a Popoli ai fini della somministrazione dei vaccini anti Covid

I comuni da servire con l'hub di Popoli sarebbero Tocco da Casauria, Torre de Passeri, Pietranico, Castiglione a Casauria, Bolognano, Piano D'Orta, Corvara e Salle.