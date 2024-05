L'estate a Pianella è a misura di bambini, ragazzi e anziani: colonie marine e tante attività per l'estate 2024

Colonie per anziani, bambini e ragazzi a Pianella: per i primi con attività che si svolgeranno sul territorio comunale e per gli altri veri e proprie giornate da trascorrere al mare tra sport e laboratori.

Ad annunciarne l'organizzazione e la già completata definizione parlando di un progetto “che si inserisce perfettamente nella nostra visione di una comunità inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i suoi membri” è l'assessore comunale con delega ai servizi sociali Anna Bruna Giansante.

“Quest’anno – sottolinea - ci siamo sforzati per proporre alle famiglie e agli anziani un servizio qualitativamente migliore. Le attività proposte spaziano dai laboratori manuali e creativi, ai corsi di surf e sup, fino a giochi di squadra e sport vari, il tutto per un'estate all'insegna del divertimento e dell'apprendimento rappresentando anche un momento di crescita e di condivisione per i nostri bambini e ragazzi. Per gli anziani, invece – spiega - , abbiamo organizzato due settimane di attività che includeranno risveglio muscolare, ginnastica dolce e tornei di burraco, per garantire un'estate attiva e sociale anche alla nostra popolazione più matura.”

Per quanto riguarda i minori le colonie i terranno dal primo al 26 luglio dalle 8.30 alle 13 in uno stabilimento balneare di Pescara e sono rivolte a bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni. Le attività saranno organizzate in due turni di 2 settimane ciascuno, con possibilità di partecipare a più di un turno e con una quota di compartecipazione di 45 euro settimanali.

Per gli anziani, le attività si svolgeranno dal 10 al 21 giugno dalle 8.30 alle 13, con programmi pensati per stimolare il benessere fisico e mentale, tra cui risveglio muscolare, ginnastica dolce e tornei di burraco. La quota di compartecipazione è di 80 euro.

“Queste iniziative – dice ancora Giansante - sono il frutto di un lavoro di squadra e di una pianificazione attenta, finalizzate a garantire esperienze estive di qualità. Siamo convinti che il successo di queste colonie marine sarà un valore aggiunto per la nostra comunità”.

Per il progetto, rimarca il sindaco Taddeo Manella, sono stati investiti 19mila 100 euro, in parte fondi del bilancio comunale e in parte finanziati dalle quote di compartecipazione. “Siamo orgogliosi di poter offrire queste iniziative che arricchiranno l’estate dei nostri concittadini, promuovendo il benessere e la coesione sociale. Confermiamo il nostro impegno a favore di una comunità che cresce insieme – conclude promuovendo il benessere di ogni singolo cittadino, dai più piccoli ai più anziani”.

Le iscrizioni per i minori si chiuderanno il 31 maggio 2024, mentre per gli anziani il 24 maggio 2024. Per maggiori informazioni e per accedere ai moduli di iscrizione, si invita a visitare il sito internet del Comune di Pianella.