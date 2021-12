Ai Colli si accende l'albero di Natale in largo Madonna donato da "Castellamare in festa" [FOTO]

Accese le luci dell'albero di Natale in largo Madonna a Pescara Colli, donato dall'associazione "Castellamare in festa" per offrire ai residenti del quartiere delle festività più colorate e gioiose. Alla cerimonia di accensione erano presenti il vicesindaco e assessore al verde pubblico Gianni Santilli, la consigliera comunale e presidente della commissione politiche sociali Maria Rita Carota, e i rappresentanti dell'associazione che da oltre 25 anni è impegnata nelle opere di promozione sociale e culturale. A causa della pandemia, non è stato possibile organizzare il tradizionale evento benefico annuale e così l'associazione ha deciso di donare l'albero alla comunità dei Colli.

Il vicesindaco Santilli ha fatto sapere che il Comune ha voluto sostenere questa iniziativa come gesto simbolico di coesione sociale verso un'area della città molto popolosa e dai forti tratti identitari. La consigliera comunale e presidente della commissione politiche sociali, Maria Rita Carota, ha dichiarato:

"Ho accolto con favore e sono davvero orgogliosa che l’associazione di cui sono stata presidente per molti anni, e con la quale abbiamo dato vita nel tempo a eventi come “Colli senza frontiere”, abbia voluto acquistare e donare alla città un abete che campeggia in questa piazza molto rappresentativa per i cittadini dei Colli data la presenza della Basilica. Il Comune ha messo a disposizione le luci dando così vita a un connubio molto positivo che si rivolge alle famiglie e alla cittadinanza. "

Federica Mambella dell'associazione "Castellamare in festa" ha aggiunto che un abete sempreverde è la perfetta metafora di un albero che germina, si radica, cresce, ramifica e genera semi per riprodursi, un messaggio di rinnovamento e rinascita fondamentale in questo periodo di pandemia:

"Auguriamo quindi a tutti i cittadini di vivere al meglio questo tempo, guardando con fiducia al domani."