Deputati espulsi dal Movimento 5 Stelle, Colletti rappresentante del gruppo misto

Il pescarese Colletti è stato scelto come rappresentante del gruppo misto alla Camera “L’Alternativa c’è”, che raggruppa tutti i dodici deputati espulsi dal Movimento 5 Stelle dopo aver votato no alla fiducia al governo Draghi. Ne fanno parte, oltre a Colletti, anche Andrea Vallascas, Raffaele Trano, Pino Cabras, Alvise Maniero, Arianna Spessotto, Paolo Giuliodori, Emanuela Corda, Rosa Alba Testamento, Maria Laura Paxia, Feancesco Sapia e Massimo Enrico Baroni. La componente politica è stata annunciata ieri. Ecco cosa si legge in una nota:

“La costituzione di ‘L’Alternativa c’è’ è un passo necessario. Le regole del Parlamento prevedono la creazione di una componente politica affinché la nostra compagine possa avere voce. Continueremo a lavorare con la dedizione di sempre. Ci impegneremo per dar voce alle istanze di tutti quei cittadini che non si sentono rappresentati dal governo Draghi, ma che devono poter trovare espressione in Parlamento”.

E ancora: “Nessun partito potrà dirci di non affrontare questo o quel tema, solo perché, magari, è scomodo per uno dei tanti alleati di questa abnorme maggioranza. Sosterremo e promuoveremo ogni misura utile e, al contempo, contrasteremo quelle che riterremo dannose. Siamo pronti a fare un’opposizione netta che sia, al tempo stesso, costruttiva. Le nostre stelle polari sono quei valori per i quali i cittadini ci hanno dato fiducia e la tutela del nostro Paese”.