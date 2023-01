Dopo la lettera di 17 sindaci torna il collegamento di Prontobus fra Torre de Passeri e Roma, pullman anche per Cassino e Napoli

Il sindaco di Torre de Passeri Giovanni Mancini ha fatto sapere che a partire dal 9 gennaio saranno ripristinare le corse bus per Roma Tiburtina, Ciampino e Fiumicino di Prontobus. Il primo cittadino, assieme adl altri 16 sindaci della zona, aveva scitto alla società il 16 dicembre scorso per il ripristino del collegamento, e per collegare la fermata dell'abbazia di San Clemente con Napoli. Prontobus ha risposto facendo sapere che da lunedì lunedi' 9 gennaio sarà attiva la corsa da Torre de Passeri a Roma Tiburtina- Ciampino - Fiumicino con partenza alle 7,30 da Castiglione a Casauria Abbazia S Clemente. La corsa di ritorno e' prevista per le le ore 17,30 da Roma Tiburtina (h16,00 da Fiumicino e h 16.30 da Ciampino). Dallo stesso giorno sara' attiva anche la corsa per Cassino e Napoli con partenza da Torre de' Passeri sempre alle 7,30 e ripartenza da Napoli alle 17,15. La corsa per e da Napoli prevede un cambio mentre la corsa per Roma e' senza alcun cambio bus. Al momento le corse sono attive dal giovedi' al lunedi'. ( non saranno effettuate nei giorni di martedi' e mercoledi')".

Il sindaco ha spiegato che ora si impegnerà per inserire delle corse anche nelle 2 giornate attualmente scoperte:

"Colgo l’occasione per ringraziare ulteriormente i sindaci che hanno deciso di sottoscrivere l’appello e Prontobus che ha saputo recepire le nostre richieste dimostrando ancora una volta la vicinanza ai nostri territori e l’impegno che permette a lavoratori, turisti, amici e parenti di raggiungere quotidianamente Roma e gli aeroporti e, a partire dal 9 gennaio, permetterà di raggiungere anche Napoli e Cassino e, non da meno importanza, anche tornare e soprattutto poterci far venire a trovare e visitare."