Confermato per il nuovo anno scolastico il collegamento dalla Val Pescara per l'Istituto Cuppari di Alanno

Lo ha fatto sapere il capogruppo alla Regione della Lega Vincenzo D'Incecco parlando di un ottimo risultato per gli studenti

Confermato il servizio di trasporto scolastico per gli studenti della Val Pescara dell'Istituto Agrario Cuppari di Alanno. Lo ha fatto sapere il capogruppo alla Regione della Lega Vincenzo D'Incecco ricordando che il collegamento era stato attivato lo scorso anno nel mese di maggio per far fronte ai rischi e alle problematiche legate al contagio da Covid.

Il collegamento è stato confermato d'intesa con il preside del plesso scolastico e riguarderà in particolare i comuni di Cugnoli, Manoppello, Nocciano e Rosciano:

"Un risultato conseguito la scorsa primavera, riconfermato per questo anno scolastico fino alla fine dell’emergenza sanitaria, grazie all'ottimo lavoro di squadra che abbiamo portato avanti su imput di Fabia Fattore ( Lega ), consigliere comunale di Alanno, seguito e curato da Lino Galante( Lega ), segretario provinciale, e alla tempestività e sensibilità del presidente della Tua, Gianfranco Giuliante, e alla struttura diringenziale tutta”