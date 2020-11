Colle Pizzuto, entro tre mesi verrà rimosso l'amianto presente sui tetti delle stalle

Entro 90 giorni i proprietari dei terreni e manufatti dovranno rimuovere l'amianto presente sui tetti delle stalle in strada Colle Pizzuto. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione sicurezza e mobilità Foschi, al termine della seduta odierna che ha sancito il provvedimento firmato il 10 novembre scorso dall'ufficio ambiente del Comune e che punta ad eliminare il degrado intollerabile sulle colline della città.

A causa della pandemia, con la zona rossa, la data di scadenza è stata fissata al 10 febbraio, ma come ha spiegato lo stesso Foschi si tratta solo di un primo passo che porterà poi alla demolizione delle stalle stesse e la rimozione dei cavalli, oltre alla bonifica dei terreni.

In sostanza da almeno dieci anni, su un terreno di proprietà privata sono spuntate delle baracche, non sappiamo se abusive o meno, usate come stalle per la custodia di cavalli. Ignoti gli autori dell’edificazione, così come la proprietà degli animali. Fatto sta che per la realizzazione delle stalle è stato usato anche materiale contenente amianto, come dimostrano i profilati fotografati dai cittadini, e che comunque la presenza di quegli animali viola anche il regolamento comunale per l’igiene urbana secondo il quale le strutture utilizzate per la custodia dei cavalli, ovvero le stalle ‘non possono trovarsi nel centro abitato’, come in questo caso.