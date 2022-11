Testa (FdI) firma la petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico: "Difendiamo le colture nazionali"

Il neo deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, dice no al cibo sintetico e sì alla tutela del sistema produttivo italiano: “È molto chiara la posizione del governo Meloni - dichiara in una nota l'ex presidente della Provincia - e ho personalmente firmato la petizione contro gli alimenti ‘Frankestein’ promossa da Coldiretti Abruzzo in linea con la campagna attivata su tutto il territorio nazionale. Anche la posizione degli abruzzesi è chiara: dai dati illustrati dalla stessa Coldiretti i cittadini vogliono sulle proprie tavole cibi naturali e non costruiti in laboratorio”.

Testa evidenzia che "gli investimenti nel campo del cibo in provetta stanno crescendo, complice la crisi economica, anche in barba agli allarmi lanciati dal mondo medico-scientifico sui rischi alla salute. È tra gli obiettivi prioritari dell’attuale governo nazionale combattere in ogni sede i tentativi di stravolgere gli stili di vita alimentare degli italiani – come ha ampiamente rimarcato il ministro all’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida – preservando le nostre filiere, puntando sull’origine dei prodotti 100% italiani, e sull’importanza della dieta mediterranea".

E conclude, elogiando i suoi colleghi della Lega: "Bene la pronta iniziativa dei consiglieri regionali abruzzesi Vincenzo D’Incecco ed Emiliano Di Matteo, che hanno presentato una risoluzione per garantire pieno sostegno a tutte le iniziative di sensibilizzazione sui rischi del cibo sintetico".