Code e disagi al centro vaccinale di Città Sant’Angelo, Stella: "Problema da non sottovalutare"

La consigliera regionale del M5S Stella interviene sulle diverse criticità che stanno riguardando la campagna vaccinale di questi giorni, a cominciare dalle code e i disagi al centro vaccinale di Città Sant’Angelo (ma problemi si registrano anche in altri hub della regione). Ecco le sue parole:

“Quanto sta accadendo rischia di mettere a repentaglio questa importante fase della campagna anti Covid perché in tanti, scoraggiati dalle lunghe ed estenuanti code, abbandonano l’idea di vaccinarsi; questo aspetto non può assolutamente essere sottovalutato”.

Prosegue la pentastellata: “Sono giorni che continuiamo ad assistere a cittadini costretti a fare due, tre o anche più ore di fila per ricevere la propria dose. Inoltre il caos che si verifica tra prenotati e non prenotati genera solo rabbia e risentimento tra i cittadini stessi che spesso preferiscono rinunciare, anche perché l’attesa il più delle volte avviene all’aperto, dove la temperatura invernale di questi giorni non facilita le cose soprattutto ai cittadini più anziani”.

Stella annuncia che solleciterà l’assessore Verì “chiedendole di porre la sua attenzione a riguardo; è necessario sicuramente migliorare l’organizzazione con nuovi hub vaccinali o potenziando quelli attuali aumentando i punti di somministrazione, anche attraverso la predisposizione di una doppia fila che separi coloro che hanno effettuato la prenotazione da coloro che ne sono privi”. La Regione Abruzzo, conclude Stella, “deve continuare a mantenere alta l’attenzione nel proseguimento della campagna vaccinale anti-Covid che deve andare avanti spedita e senza intoppi, scongiurando definitivamente la possibilità che gli utenti possano rinunciare al vaccino a causa di una gestione degli hub vaccinali non ottimale”.