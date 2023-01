Dura replica del vicesindaco Santilli a Giampietro (Pd): "Ma quale abbandono, nella Cittadella dell'Infanzia le attività proseguono"

Non solo la Cittadella dell'Infanzia è operativa, ma a febbraio ospiterà anche una nuova attività. Nessuno stato di abbandono dunque della struttura, ma al contrario un lavoro costante fermatosi solo nel periodo dell'emergenza pandemica.

Lo fa sapere, documenti alla mano, il vicesindaco Gianni Santilli rispondendo chiaramente al capogruppo comunale del Partito democratico Piero Giampietro che aveva denunciato lo stato di abbandono della struttura e la mancata volontà da parte dell'attuale amministrazione, di continuare a farne un riferimento per la comunità.

E' tutto il contrario, replica Santilli dicendosi stupito per quanto affermato dal capogruppo. Non solo il partenariato stretto tra il Comune e la cooperativa orizzione a valere sul fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile come stabilito dalla legge 208 del 2015 va avanti, fa sapere, ma porterà presto anche delle novità.

“Il Comune di Pescara ha aderito alla proposta progettuale, che è stata finanziata prevedendo a proprio carico la messa in disponibilità dell’immobile già destinato ad uso educativo in via Tavo e realizzando i lavori di adeguamento della struttura per le attività progettuali previste, creando inoltre un parco con orto attrezzato e un’area verde all’interno, la famosa parete verde, per le attività laboratoriali di grandi e piccini per un costo di circa 163mila euro – ricorda il vicesindaco -. Il progetto, avviato nel 2018, della durata di anni tre, è stato interrotto dall’emergenza epidemiologica da covid-19 ed è stato prorogato al mese di ottobre 2022 , concludendosi quindi le attività progettuali”.

“Tuttavia – incalza rispondendo alla polemica sollevata da Giampietro - la cooperativa Orizzonte non ha rilasciato i locali in quanto nei medesimi vengono svolte anche le attività relative al progetto del sociale 'Teneramente' tutt’ora in corso che prevede l’utilizzo dei locali quasi essenzialmente nelle ore pomeridiane. Inoltre – fa sapere - la cooperativa Orizzonte ha proposto lo scorso anno al Comune di Pescara di partecipare in partenariato alla proposta progettuale 'l’Officina dei legami' a valere sui progetti socio-educativi per combattere la povertà del Mezzogiorno a sostegno del terzo settore da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr), chiedendo la disponibilità dei locali in argomento. Il Comune ha aderito con delibera di giunta 174 dell'8 marzo 2022. La proposta progettuale è stata finanziata e la cooperativa sta attendendo la comunicazione di avvio da parte dell’agenzia di coesione. Interpellata la cooperativa, prevede di avviare il progetto entro febbraio”, specifica mettendo un punto alla questione.

Santilli che ha anche la delega al verde replica anche in merito allo stato di degrado della innovativa parete verde, una sorta di bosco verticale che oggi si è seccato. “Sto cercando di contattare l’allora Rup (responsabile unico del procedimento) e cioè l'ingegner Marco Polce per capire se nel programma di manutenzione elaborato non in mia disponibilità, ma citato nella delibera di approvazione dei lavori del 3 maggio 2018 n. 274, era prevista anche la manutenzione di questo 'bosco verticale' e per quanto tempo. Più volte interpellato lo scorso anno il servizio Verde, ci è stata negata la manutenzione trattandosi di 'verde di arredo-artistico'”.