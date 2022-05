A Città Sant'Angelo arriva la Ztl nel centro storico: tre i varchi monitorati con le telecamere

La giunta comunale di Città Sant'Angelo ha approvato la delibera che darà il via al progetto della Ztl nel centro storico angolano. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti con un post sulla pagina Facebook. Il primo cittadino ha spiegato che saranno installate in totale tre telecamere per l'accesso controllato nei tre varchi della città:

"Questo permetterà alle macchine di non passare durante il periodo di blocco e permetterà invece ai residenti l’accesso anche durante i periodi di divieto". La Ztl dunque non sarà attiva in modo permanente ma con blocchi e limitazioni a livello temporale:

"Un passo di cui si era sempre parlato e che tra pochi giorni si vedrà la sua realizzazione. Lo avevamo scritto sul programma e lo abbiamo realizzato"