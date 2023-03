L'accusa dell'opposizione: "Città Sant'Angelo rimane a corto di pediatri, problema non risolto"

«Città Sant'Angelo rimane ancora a corto di pediatri, Perazzetti e Valloreo non hanno risolto nulla».

A sostenerlo sono i consiglieri comunali del Partito Democratico Antonio Melchiorre, Patrizia Longoverde, Mauro Patrizii e Catia Ciabatte, e le consigliere del gruppo "Uniti per Città Sant’Angelo", Ernestina Caralla e Arianna Spacco.

«Resta ferma la carenza di assistenza della fascia pediatrica a Città Sant’Angelo, la pediatra andata in pensione non è stata ancora sostituita», rimarcano gli esponenti della minoranza, «il territorio angolano quindi non avrà “nuovi pediatri” e la gioia del sindaco è solo fumo per le famiglie angolane. La delibera della Asl autorizza, di fatto, solo l’aumento temporaneo (sei mesi) dei massimali presso gli ambiti di scelta dei pediatri di libera scelta. In poche parole pediatri dell’ambito potranno temporaneamente avere più pazienti e le famiglie dovranno comunque andare fuori dal territorio angolano. È inutile autocelebrarsi sui social, perché questa non è una soluzione che tutela il diritto alla salute dei nostri bimbi e paradossalmente renderà ancor più congestionata l’attività dei pediatri dell’intero ambito. Bisogna lavorare e mobilitarsi tutti insieme per spingere l’Asl a ristabilire la presenza di almeno un altro pediatra sul territorio di Città Sant’Angelo e non accontentarsi al ribasso».