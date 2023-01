A Città Sant'Angelo consegnati agli alunni delle scuole i diplomi delle "Sentinelle della civiltà" sulla tematica della disabilità

Si è concluso oggi 19 gennaio l'interessante progetto della scuola primaria Verzella in collaborazione con l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo e l'associazione Carrozzine Determinate, riguardante la sensibilizzazione delle nuove generazioni alla tematica della disabilità, per creare un'empatia verso le diversità in genere e le barriere sociali e architettoniche.

Il sindaco angolano Matteo Perazzi, infatti, ha consegnato agli alunni che hanno partecipato all'iniziativa il diploma "Sentinelle della civilità" che simbolicamente conclude il percorso empatico ed introspettivo di crescita personale alla scoperta del significato della gratitudine, della felicitaÌ e dell'importanza di esprimere i propri sentimenti soprattutto dopo l'iniziativa "Passeggiata empatica" che ha visto i bambini sedersi in carrozzina e provare quali difficoltà vivono ogni giorno i disabili per la presenza delle barriere architettoniche.

Perazzetti, da noi contattato, ha commentato:

"Si tratta di un progetto avviato con l'associazione Carrozzine Determinate, che l'amministrazione ha voluto finanziare per sensibilizzare i bambini ad un tema importante. Oggi abbiamo consegnato i diplomi in un clima di festa, con dei lavori fra l'altro bellissimi sull'argomento. Ma il percorso non finisce qui: oggi infatti parte il loro percorso da "Sentinelle della civilità" che dovrà portare loro ed i genitori giorno per giorno facendo il loro dovere verso l'intera comunità"