A Città Sant'Angelo il primo ristobike lungo la pista ciclabile della costa abruzzese

Partono a Città Sant'Angelo i lavori per il primo ristobike della pista ciclabile della costa adriatica abruzzese. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, spiegando che il bando che era stato pubblicato è stato aggiudicato da una ditta di Pescara che si occuperà di realizzare l'area di ristoro sulla pista ciclabile più lunga d'Europa, e che si tratta del primo in assoluto su tutta la tratta abruzzese a due ruote.

"Una struttura che aggiunge valore all'intera pista perché costituisce un punto di rifornimento per tutti coloro che vi passeggeranno. Vi sarà inoltre la possibilità di noleggiare delle bici o riparare le proprie. Il servizio rappresenterà un punto di interesse situato in uno snodo importante della costa adriatica. Tutto ciò permetterà anche di avviare il progetto di riqualificazione di via Torre Costiera, creando dei punti di aggregazione dei cittadini e dei fruitori della pista ciclabile e garantendo maggiore vivibilità nell'intera area."

Ricordiamo che via Torre Costiera per anni è stata oggetto di degrado e scarsa sicurezza e negli ultimi anni vi è stata un'urbanizzazione importante che ha contributo ad avviare un primo processo di riqualificazione e che proseguirà con le opere previste dalla giunta Perazzetti.