Città Sant'Angelo inclusa nel progetto Pinqua ottiene fondi per opere pubbliche pari a 2,8 milioni di euro

Importante stanziamento di fondi per il Comune di Città Sant'Angelo, che è rientrato nel Pinqua, il Programma nazionale della qualità dell’abitare, promosso dal ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti che ha aggiunto:

"Grazie all’impegno profuso dall’amministrazione e dagli uffici verranno riqualificate diverse aree della città, in particolar modo nella zona costiera. L’importo previsto per tutti gli interventi è di 2.800.000 euro e sarà destinato a:

costruzione della strada di collegamento tra Silvi e Montesilvano sul fiume Piomba-Saline, già in corso d’opera; rigenerazione di Via Torre Costiera con rifacimento della viabilità e del parco urbano; ristrutturazione di un bene sequestrato alla criminalità al fine di renderlo una nuova postazione per la protezione civile nonché sede di nuovi alloggi sociali, quindi a pieno servizio della comunità.

Il progetto PinQua rappresenta una grande opportunità per la nostra città perché ci permetterà di dare nuova vita a diverse aree e strutture importanti per la comunità angolana. Si tratta di un finanziamento notevole che siamo riusciti ad ottenere grazie ad una costante interlocuzione con gli enti. Città Sant’Angelo è stata selezionata tra pochi comuni in Abruzzo ed inserita all’interno di questo programma di riqualificazione cittadina, che migliorerà la qualità della vita soprattutto nella zona costiera. La maggior parte di lavori sono già stati avviati oppure sono in corso di avviamento e verranno consegnati ai cittadini entro il 2026."