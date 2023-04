Anche a Città Sant'Angelo parte il progetto pedibus nella scuola Ritucci

Anche a Città Sant'Angelo arriva il progetto pedibus riguardante l'arrivo e l'uscita dalle scuole dei bambini. Nella scuola Ritucci, infatti, l'amministrazione comunale ha attivato il servizio con una nuova borsa lavoro. Il pedibus, lo ricordiamo, è quel servizio che prevede l'arrivo nelle scuole e successivamente l'uscita per il ritorno a casa a piedi per i bambini, in fila indiana, accompagnati da almeno due adulti. Un vero e proprio "autobus" umano dove il conducente si ferma nei luoghi prestabiliti per unire altri bambini alla carovana, il tutto nella massima sicurezza stradale.

Il pedibus della scuola Ritucci partirà alle 8,15 dal giardino comunale, dove sono attesi i bambini trasportati dai genitori e quelli che usufruiscono del trasporto scolastico; guidati e sorvegliati dagli agenti di polizia municipale, dall’incaricata del Comune e dai volontari della Modavì-Protezione civile e della Croce Angolana, gli alunni si muoveranno lungo il corso o lungo la circonvallazione per giungere insieme a scuola intorno alle ore 08.30.