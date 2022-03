Città Sant'Angelo, Pd e Si contro il sindaco Perazzetti: "Il progetto impresa agricola pulita e hobbisti è della precedente giunta"

Il progetto presentato dal sindaco Perazzetti assieme ad Ambiente Spa su “Impresa Agricola pulita e hobbisti” è frutto del lavoro della precedente amministrazione comunale. A dirlo l'ex vicesindaco Alice Fabbiani di Sinistra Italiana assieme al capogruppo del Pd in consiglio comunale Antonio Merlchiorre, in merito all'iniziativa presentata pochi giorni fa al teatro comunale sulla gestione e riciclo dei rifiuti agricoli.

La Fabbiani ha spiegato:

“Questa idea è nata nel 2016 a seguito dell’adozione della Dgr 454 del 12/07/2016 con la quale la Regione Abruzzo approvava l’accordo di programma denominato “Impresa Agricola Pulita”. Subito dopo abbiamo istituito un tavolo di lavoro coinvolgendo l’allora Linda spa – oggi Ambiente - per poter attivare un servizio utile e fondamentale nel nostro territorio. Dopo diversi incontri in Regione il 30/09/2016 come Comune abbiamo aderito formalmente all’Accordo di programma “Impresa Agricola Pulita” per poi arrivare al perfezionamento dell’Accordo. È così che è iniziato tutto, anche se chi ora si loda fa finta di non sapere.”

Melchiorre ha invece ringraziato le maestranze di Ambiente Spa per il lavoro svolto quotidianamente, ricordando che l'attuale amministrazione quando sedeva nei banchi dell'opposizione raramente avrebbe creduto nell'azienda, contrastando il lavoro svolto per arrivare alla fusione tra Linda Spa e Ambiente Spa:

“Ma siamo abituati ai metodi di questa amministrazione cioè quello di prendersi i meriti del lavoro altrui senza battere ciglio, senza riconoscere lo sforzo fatto da altri con una sfacciataggine indescrivibile”