A Città Sant'Angelo arriva nel centro storico la passeggiata con la suggestiva vista mare - monti

Città Sant'Angelo avrà presto un nuovo giardino comunale nel centro storico, che regalrà a cittadini e turisti una passeggiata con vista mozzafiato mare - monti. Il progetto è stato presentato venerdì 28 maggio al teatro comunale angolano, e sarà finanziato con fondi ministeriali, prevedendo la messa in sicurezza la creazione di un

percorso pedonale sul versante occidentale del giardino dove ora si trova vegetazione spontanea e inaccessibile agli utenti.

Il progetto, di Simone Di Francesco, prevede una scalinata di accesso e la passeggiata di circa 150 metri che si collegherà con via D'Annunzio, aperta anche di notte grazie all'illuminazione a led.

Ci saranno panchine e vegetazione, consentendo al turista o al cittadino di immergersi nella natura, godendosi una veduta meravigliosa della vallata pescarese, passando dal mare Adriatico, fino a tutto l’arco appenninico con la Majella e il monte Camicia. Fondamentale anche lo studio geologico di Chewe Chilufya. Il sindaco Perazzetti ha commentato:

“Bisogna far diventare il nostro borgo, centro attrattivo per il turismo. Dare decoro al posto in cui viviamo, è il nostro obiettivo e con un’opera del genere, andiamo esattamente in quella direzione. Nelle prossime settimane, invece, presenteremo un altro lavoro importante che riguarderà la zona di Marina.

Teniamo a tutto il territorio angolano e quindi stiamo intervenendo ovunque come, ad esempio, nelle zone più interne, grazie a lavori di rifacimento dovuti al dissesto idrogeologico. Questa passeggiata che vogliamo regalare alla comunità, è un gioiellino che, spero, si possa iniziare ad utilizzare già dal prossimo anno.”