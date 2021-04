A Città Sant'Angelo nuovo regolamento per Tari e Imu

Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che soprattutto per la tassa sui rifiuti ci sono importanti novità per i cittadini

Il consiglio comunale di Città Sant'Angelo ha approvato le modifiche alla Tari e Imu con i nuovi regolamenti. Lo ha fatto sapere l'amministrazione angolana, aggiungendo che per la Tari in particolare ci sono importanti novità per i cittadini, considerando il perdurare della pandemia e delle restrizioni che crea enormi difficoltà economiche a cittadini e attività.

Per quanto riguarda le riconferme del 2020, restano le riduzioni per attività che hanno subito danni economici dalla pandemia. In sostanza, è stato riconfermato l’abbattimento del 25% della quota variabile sulla Tari. Per usufruire di questo aiuto, si guarderà al codice ateco e, entro il 15 novembre 2021, il contribuente ne dovrà fare richiesta per poi vedersi riconosciuta l’agevolazione nel conguaglio dell’ultima rata di quest’anno.

La novità sostanziale riguarda i nuclei familiari con un soggetto diversamente abile con Isee inferiore o uguale a 12 mila euro, per i quali ci sarà una riduzione del 15% della quota variabile. Limite innalzato e più che raddoppiato rispetto ai 5 mila euro dell'anno precedente. Sono state riconfermate le agevolazioni per il centro Storico e per villa Cipressi sia in termine di Tari e sia di Imu per nuove residenze o nuove attività.

Il sindaco Perazzetti, assieme al vicesindaco Travaglini e all'assessore Di Gregorio ha espresso soddisfazione per questo provvedimento evidenziando come in questo delicato momento occorreva dare un ulteriore aiuto ai cittadini: