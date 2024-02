Tutto pronto per la presentazione a Città Sant'Angelo del nuovo asilo nido "Caravella"

Sarà presentato lunedì 19 febbraio nel teatro comunale di Città Sant'Angelo, a partire dalle ore 18, il progetto dell'amministrazione comunale angolana per la realizzazione di un nuovo asilo nido sul territorio, denominato "Caravella".

Abbiamo raggiunto il sindaco Matteo Perazzetti che a IlPescara.it ha spiegato i primi dettagli dell'importante opera pubblica che presto verrà realizzata:

"Presenteremo questo grande progetto che riguarda la realizzazione di un asilo nido con fondi Pnrr, da 60 posti.S arà un asilo nido in legno e vetro, massima efficienza energetica e grandi vetrate che si affacceranno in via Torre Liquirizia quindi una struttura di ultima generazione con grandi spazi. Daremo massima luce e vivibilità per i bambini e il personale formativo. Siamo stati bravi ad intercettare questi fondi e a presentare il progetto vincente, e vogliamo per questo presentarlo e comunicarlo a tutta la città".