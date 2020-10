A Città Sant'Angelo nuova illuminazione pubblica in tre strade rurali

Al via i lavori di installazione dei nuovi impianti d'illuminazione pubblica in tre strade rurali di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Perazzetti, specificando che le strade interessate sono via Cantine, via Sorripe, via Trocco. Qui saranno installati pali con luci led di ultima generazione, che si ricaricheranno con impianti fotovoltaici e dunque abbattendo i costi di gestione per il Comune.

Un intervento nel rispetto dell'ambiente che darà sicurezza alle strade nelle ore notturne. Nel 2021, è già stata prevista la stessa tipologia di lavoro, per altre strade comunali: via De Blasis, via Gaglierano, via San Lorenzo, nelle traverse di via San Pietro, via

Achille Grandi.

Il sindaco ha fatto anche sapere che nei prossimi anni gli interventi d'installazione proseguiranno anche in altre zone rurali:

