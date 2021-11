A Città Sant'Angelo è arrivata la nuova ambulanza della Croce Angolana [FOTO]

Una buona notizia per tutta la comunità di Città Sant'Angelo e dei comuni limitrofi. Il sindaco angolano Matteo Perazzetti, infatti, con un post sulla sua pagina ufficiale Facebook, ha annunciato l'arrivo oggi pomeriggio 6 novembre della nuova ambulanza della Croce Angolana. Il sindaco ha spiegato che la vettura è allestita con ottimo materiale ed offrirà un servizio più efficace ed efficiente:

"Complimenti al presidente Giorgio Cappello che fin dal momento del suo insediamento ha lavorato per far crescere, ancora di più, la Croce Angolana. Complimenti a Carla Leone e a tutti i volontari che, giorno per giorno, dedicano il loro tempo per tutelare la salute e la sicurezza di tutti noi. La Croce Angolana è il fiore all’occhiello della nostra comunità, ne siamo orgogliosi. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità va a loro il più sincero e sentito ringraziamento."

Ricordiamo che proprio qualche giorno fa sempre il sindaco di Città Sant'Angelo aveva annunciato l'arrivo del nuovo mezzo per il trasporto di persone disabili o con difficoltà deambulatorie a disposizione della farmacia comunale angolana.