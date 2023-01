Nuovo bando Pnrr vinto dal Comune di Città Sant'Angelo: in arrivo 477 mila euro per la mensa nella scuola Fabbiani [VIDEO]

Ancora una buona notizia per le scuole di Città Sant'Angelo. Il sindaco Matteo Perazzetti, infatti, ha annunciato un nuovo bando vinto dall'amministrazione angolana nell'ambito dello stanziamento di fondi Pnrr. Si tratta della richiesta di fondi per realizzare una mensa scolastica all'interno dell'istituto Fabbiani nella zona della Marina.

La richiesta è stata accolta e dunque ci saranno a disposizione 477 mila euro. L'intervento si aggiunge agli altri lavori che già hanno interessato e stanno interessando la scuola Fabbiani: nella primavera 2022, erano state ampliate le aule a disposizione mentre nei giorni scorsi la giunta aveva approvato una nuova delibera per una riqualificazione generale dell'edificio tramite dei lavori di efficientamento energetico, la sostituzione di alcuni infissi, l'inserimento di un cappotto termico e la sistemazione dell'impianro di ventilazione e di illuminazione.

Il sindaco Perazzetti ha dichiarato:

"Si tratta di fondi che permetteranno di costruire una nuova struttura che arricchirà la scuola Fabbiani di altri servizi. Il 2023 sarà un anno molto importante per Città Sant'Angelo non solo per i lavori che verranno eseguiti nelle scuole e per questo l'amministrazione comunale è ben felice di cogliere tutte le opportunitòà che vengono messe a disposizione dall'Europa e dallo Stato per migliorare la qualità della vita dei cittadini angolani".