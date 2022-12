A Città Sant'Angelo partono lavori stradali per 500 mila euro e in arrivo 2 milioni di euro per due importanti riqualificazioni

Investimenti importanti in arrivo sul territorio angolano. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco Matteo Perazzetti. Dal Pnrr, sono infatti stati stanziati 1,7 milioni di euro per per ristrutturare i locali dell'ex manifattura tabacchi da destinare ad un centro culturale e di 1 milione e 57 mila euro per riqualificare l'istituto scolastico Ritucci. Nel primo caso, l'ex manifattura tabacchi sarà adibita a museo mentre per l'istituto scolastico ci sarà l'abbattimento completo dell'attuale struttura con la ricostruzione ex novo.

Il sindaco si è detto soddisfatto ed ha dichiarato:

"A nome dell'amministrazione e grazie al suo impegno profuso nella causa, sono soddisfatto di poter dare una nuova vita ad un edificio storico per la nostra città destinandola ad un luogo culturale. Si tratta dell'ennesimo investimento richiesto ed ottenuto per riqualificare l'intero territorio. Per quanto riguarda le scuole è sicuramente un grande risultato perchè avremo modo di ristrutturare lo stabile, soprattutto riguardo ad un aumento della sicurezza, per i nostri giovani studenti. L’ennesimo di una lunga serie di progetti previsti nel piano di rigenerazione di tutta la città."

La giunta ha invece deliberato degli interventi da mettere in atto sulle strade angolane del territorio nei prossimi mesi. Le prime lavorazioni saranno coperte da un investimento di 250 mila euro ed eseguite in via Fognano e strada Giardino, che sommato alle precedenti opere totalizza più di un milione di euro nell'ambito della rigenerazione degli asfalti di Città Sant'Angelo. Le seconde lavorazioni saranno invece coperte da un investimento di 250 mila euro ed eseguite in strada Colle Tondo nell'ambito della mitigazione dei dissesti, della messa in sicurezza delle zone franose, del rifacimento degli asfalti e del miglioramento della regimentazione delle acque.

Sempre Perazzetti ha dichiarato:

"Si tratta di opere fortemente volute dall'Amministrazione, rese possibili da investimenti importanti ottenuti anche tramite bandi regionali, che vanno ad aggiungersi all'ampio programma di riqualificazione del territorio angolano e che fanno seguito ad interventi giaÌ eseguiti nelle zone periferiche e rurali, quali Strada Gaglierano e Via Cantine, per conferire a quest'ultime una nuova dignitaÌ. Tramite questi ed altri interventi previsti, andremo a risolvere tutte quelle problematiche che relegano alcuni cittadini a dei trattamenti di serie B e che abbiamo voluto riportare in auge, anche attraverso dei servizi di manutenzione stradale."