A Città Sant'Angelo scuole più efficienti, accoglienti e sicure grazie ai lavori del Comune

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti fa il punto della situazione per quanto riguarda i lavori nelle scuole angolane, a poche settimane dalla riapertura delle attività scolastiche. Una serie di progetti che fanno parte di un grande piano che, come spiega il sindaco, è arrivato quasi al suo completamento integrale:

Esso riguarda tanti investimenti mirati, primo tra cui quello di 900 mila euro per la scuola Giansante che prevede l'installazione del cappotto termico e dei pannelli fotovoltaici e la sostituzione di tutto l'impianto di illuminazione che diverrà a led, della caldaia e dei termosifoni. Un intervento che porterà un'efficienza eccellente all'Istituto e che vedrà il suo completamento a novembre. Inizialmente i ragazzi si trasferiranno infatti nel plesso storico della scuola Ritucci per poi ritrasferirsi nella sede definitiva.

"Per quanto riguarda i lavori all'interno di quest'ultima invece, avverrà l'abbattimento con ricostruzione del plesso vecchio tramite un importo di 1 milione e 800 mila euro. In seguito per ciò che concerne l'istituto Spaventa

ristrutturato dalla Provincia, l'opera dovrebbe vedere il suo termine per fine agosto, con il rientro in un'unica sede di tutti gli studenti delle superiori. Nella scuola di Fonte Umano sono stati invece investiti 500 mila euro per apportare numerose migliorie ad una struttura che verrà inaugurata il 9 settembre, evento in cui sono invitate tutte le famiglie degli studenti e l'intero corpo scolastico. Si tratta qui nello specifico di interventi di adeguamento sismico, dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento e di una rivitalizzazione dell'aspetto estetico mediante i colori delle pareti. Infine abbiamo la scuola Fabbiani per cui sono stati investiti 600 mila euro in vista dei lavori effettuati sul cappotto termico, di isolamento dei sotterranei, di ventilazione meccanica, di sostituzione dell'impianto di illuminazione e di introduzione dei pannelli fotovoltaici che renderanno la struttura eccellente per efficienza energetica. "

L'obiettivo, spiega il primo cittadino, è quello di riaprire a settembre senza ritardi, per un investimento complessivo importante pari a quasi 4 milioni di euro.