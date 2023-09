A Città Sant'Angelo al via i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Petruzzi: a disposizione 1,1 milioni di euro

Una buona notizia per i cittadini e le società sportive di Città Sant'Angelo. Il sindaco Matteo Perazzetti ha annunciato l'approvazione, da parte della giunta comunale, del progetto “Bando Sport e Periferie 2023” relativo ai lavori di recupero e di riqualificazione dell'impianto sportivo comunale Leonardo Petruzzi. Si tratta di un intervento realizzato grazie ad un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro per il progetto redatto dalla Dm Consulting.

"Una parte di questo servirà ad ammodernare lo stadio con l'installazione del manto in sintetico e l'efficientamento energetico e l'altra parte per i lavori al palazzetto comunale per l'installazione del parquet e l'efficientamento dell'impianto di illuminazione. Un finanziamento importante per rendere sempre più efficienti i nostri impianti sportivi."