"È stata fatta questa richiesta per ovviare al problema quanto prima ed è stata accolta immediatamente dalla Regione. Si tratta di una delle prime tra le tante opere previste per il lungomare angolano. Il Comune infatti punta molto sulla valorizzazione di quel tratto di lungomare considerando anche la prossima apertura del ponte carrabile che collegherà il fiume Saline al fiume Piomba."

Iniziati i lavori di eliminazione dei canali in via Torre Costiera a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, che nei mesi scorsi aveva chiesto alla Regione di ottenere i finanziamenti per lo spostamento dei canali:

Al via a Città Sant'Angelo i lavori per eliminare i canali in via Torre Costiera