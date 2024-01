Città Sant'Angelo ottiene 1 milione di euro di fondi per le strutture sportive

Importante notizia per la comunità angolana in merito agli investimenti sul territorio. L'amministrazione comunale ha fatto sapere di aver ottenuto conferma del finanziamento di un milione di euro derivante dal fondo "Sport e periferie 2023" del Governo e che punta ad ammodernare e potenziare le strutture sportive delle città italiane.

In particolare, ha spiegato il sindaco Matteo Perazzetti, i fondi saranno utilizzati per rifare il manto erboso all'interno dello stadio Petruzzi, la pavimentazione del palazzetto Palacastagna e l'efficientamento energetico di entrambe le strutture. Andando nel dettaglio lo stadio Petruzzi recentemente aveva già visto un altro intervento di efficientamento con la sostituzione dell'impianto di illuminazione di vecchia generazione e ad altro consumo, con uno moderno a led che consentirà un risparmio notevole per l'ente e una migliore illuminazione del campo. Proprio il campo da gioco avrà un nuovo manto erboso sintetico grazie ai fondi del bando della presidenza del consiglio dei ministri. Si procederà anche con la sostituzione delle caldaie negli spogliatoi e l'installazione di un impianto fotovoltaico al fine di ottenere l'indipendenza energetica dello stadio.

Nel Pala Castagna, invece, si procederà con il rifacimento della pavimentazione con un nuovo parquet, oltre ad intervenire anche in questo caso sull'efficientamento energetico con la sostituzione di tutto l'impianto di illuminazione interna per installare fari a led a basso consumo e alta resa energetica. I lavori dovrebbero iniziare con la fine delle stagioni sportive, quindi ad inizio estate.