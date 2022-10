A Città Sant'Angelo esenzioni fiscali in cambio di lavori utili alla comunita: riparte il progetto di cittadinanza attiva

Riparte a Città Sant'Angelo il progetto della cittadinanza attiva, ovvero la possibilità per i cittadini di iscriversi ad un albo per offrire prestazioni per lavori utili alla comunità, in cambio di esenzioni o sgravi sulla Tari. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, che ha ripubblicato il bando per iscriversi all'apposito albo, che scadrà il 31 dicembre prossimo.

L’agevolazione prevede un’esenzione del tributo TARI per ogni cittadino che parteciperà efficacemente al progetto di cittadinanza attiva. I requisiti, le attività previste dal programma ed ulteriori informazioni sono consultabili tramite l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Il beneficio verrà applicato l’anno successivo a quello in cui svolge l’attività, la cui durata, di massimo 80 ore annuali, è da proporzionare all’entità dell’impegno per il quale il cittadino darà disponibilità. Il sindaco Matteo Perazzetti ha spiegato che il Comune ha voluto riattivare questa formula di agevolazioni sociali in questo delicato momento:

“Si è deciso di riattivare questa formula di agevolazioni sociali per venire in contro ai cittadini nell’ambito del pagamento delle tasse, anche a causa delle difficoltà che oggi si trovano ad affrontare. L’obiettivo è quello sempre di rendere l’amministrazione comunale reattiva di fronte alle esigenze della comunità e coinvolgere il più possibile quest’ultima nella vita comune.”