Il sindaco di Città Sant'Angelo scrive a Poste italiane per i continui disservizi del bancomat nel centro storico

Il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, ha scritto una lettera alla direttrice di Poste italiane Pescara Erminia Grippo, per denunciare i continui malfunzionamenti e disservizi del postamat presente nel centro storico, in largo Trieste. Perazzetti da tempo riceve segnalazioni dei cittadini che lamentano questo problema.

Spesso infatti si formano lunghe file che costringono i cittadini a rinunciare all'operazione o a spostarsi in altri punti prelievo sul territorio comunale, ma quel postamat è un presidio fondamentale per tutto il centro storico e soprattutto per gli anziani che hanno difficoltà di spostamento.

Perazzetti ha dunque chiesto la sostituzione del postamat con uno più moderno ed efficiente.