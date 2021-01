L'annuncio del sindaco di Città Sant'Angelo: "Tutto pronto per realizzare l'ultima parte del Corridoio verde adriatico"

Tutto pronto per realizzare l'ultima parte del "Corridoio verde adriatico" a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Perazzetti, aggiungendo che finalmente si sono concluse le trattative con i privati e l'iter di espropriazione dei terreni necessario, nella zona della marina, per far partire la progettazione definitiva e i lavori.

La delibera di giunta è stata approvata oggi 26 gennaio, e dunque potrà essere completata un'opera che il primo cittadino angolano ha definito di straordinaria importanza e che collegherà la provincia di Teramo e la provincia di Pescara con una bretella dedicata sia alla viabilità ciclopedonale che alla viabilità delle automobili.

I tempi sono stati definiti: entro la prima metà di marzo sarà presentato il progetto ed entro giugno saranno appaltati i lavori. Perazzetti ha aggiunto:

Appena insediati, ci siamo immediatamente resi conto che le trattative con i proprietari dei terreni interessati, non era mai stata avviata. Bisognava partire da zero e parlare con ogni singola proprietà. Poi ci si è messo di mezzo il covid, rallentando tutto. Alla fine, però, nonostante grandissime difficoltà e ripensamenti da parte di alcune persone, siamo riusciti a concludere le trattative. È stato avvero tutto molto complesso ma non ci siamo mai fatti prendere dallo sconforto, perché era doveroso far prendere vita al Corridoio verde adriatico.

Secondo il sindaco, è un'opera cruciale per il turismo e la viabilità permettendo di decongestionare le arterie stradali tradizionali e regalando un percorso dal panorama mozzafiato a ciclisti e pedoni.